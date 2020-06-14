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Соловьев усомнился в праве Ефремова записывать видеообращения

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Соловьев предположил, что актер нарушил домашний арест.

В воскресенье, 14 июня, стало известно о том, что Владимир Соловьев усомнился в праве Ефремова записывать видеообращения. Об этом он заявил в своей телепрограме.

Соловьев предположил, что актер нарушил домашний арест.

Кто записывал "извинения Ефремова"? Сам? Кто текст писал? Сам? Разве находясь под домашним арестом, он имеет право пользоваться сотовой связью?

Соловьев, телеведущий

Напомним, что 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу на Садовом кольце в стольце и столкнулся с фургоном LADA. Водитель — курьер Сергей Захаров умер в больнице.

Ранее мы сообщали о том, что родные погибшего в ДТП отказалась принять извинения от Михаила Ефремова.

Видео:Youtube / GrazhdaninPoet

Теги: новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Тема дня,

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Аноним
Сегодня 10:35

Сложно что то добавить!Но я за Вас!

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 10:58

Я усомнилась,что Соловей, может быть ведущем.

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