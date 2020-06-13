Родные погибшего в ДТП отказалась принять извинения от Михаила Ефремова

Члены семьи Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием Михаила Ефремова, не стали принимать помощь и извинения актера.
Вечером 12 июня, через четыре дня после аварии, Ефремов записал видеообращение, адресованное, в том числе, и родственникам погибшего.
Однако семья посчитала извинениями запоздалыми. Об этом сообщил их адвокат Александр Добровинский. Также брат Сергея Захарова Валерий категорически отказался принимать денежную компенсацию, о которой Ефремов упомянул в ролике.
"Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем — это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно", — процитировали адвоката в РБК.
Ранее Михаил Ефремов заявил, что не будет "отмазываться" и пользоваться связями, чтобы уйти от ответственности.
Видео: Youtube/GrazhdaninPoet
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