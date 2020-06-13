Родные погибшего в ДТП отказалась принять извинения от Михаила Ефремова

Представители семьи водителя сообщили, что хотят лишь справедливого решения суда.

Члены семьи Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием Михаила Ефремова, не стали принимать помощь и извинения актера.

Вечером 12 июня, через четыре дня после аварии, Ефремов записал видеообращение, адресованное, в том числе, и родственникам погибшего.

Однако семья посчитала извинениями запоздалыми. Об этом сообщил их адвокат Александр Добровинский. Также брат Сергея Захарова Валерий категорически отказался принимать денежную компенсацию, о которой Ефремов упомянул в ролике.

"Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем — это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно", — процитировали адвоката в РБК.

Ранее Михаил Ефремов заявил, что не будет "отмазываться" и пользоваться связями, чтобы уйти от ответственности.

Видео: Youtube/GrazhdaninPoet