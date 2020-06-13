Михаил Ефремов записал видеообращение с извинениями

Актер обратился к семье погибшего в ДТП с его участием и сказал, что не знает, как дальше жить.

Актер Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП в центре Москвы с его участием. Видео вышло на Youtube-канале "Гражданин поэт".

Ефремов извинился перед семьей погибшего в аварии Сергей Захарова: "Вообще непростительно садиться по пьянке за руль. Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник".



Также актер заявил, что не будет "отмазываться" и пользоваться связями, чтобы уйти от ответственности.

"Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего", — такими словами заканчивается обращение.

8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу на Садовом кольце в стольце и столкнулся с фургоном LADA. Водитель — курьер Сергей Захаров умер в больнице.



Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее было опубликовано видео опроса Михаила Ефремова полицией.

Видео: Youtube/GrazhdaninPoet