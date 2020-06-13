Михаил Ефремов записал видеообращение с извинениями

Актер Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП в центре Москвы с его участием. Видео вышло на Youtube-канале "Гражданин поэт".
Ефремов извинился перед семьей погибшего в аварии Сергей Захарова: "Вообще непростительно садиться по пьянке за руль. Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник".
Также актер заявил, что не будет "отмазываться" и пользоваться связями, чтобы уйти от ответственности.
"Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего", — такими словами заканчивается обращение.
8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу на Садовом кольце в стольце и столкнулся с фургоном LADA. Водитель — курьер Сергей Захаров умер в больнице.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Ранее было опубликовано видео опроса Михаила Ефремова полицией.
Видео: Youtube/GrazhdaninPoet
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