Адвокат заявил о попытке "всучить" деньги жене погибшего в ДТП с Ефремовым

Добровинский рассказал о том, что вдова Захарова отказалась от компенсации.

Адвокат Александр Добровинский заявил о попытке "всучить" деньги жене погибшего в ДТП с Ефремовым. Об этом он заявил в эфире радио "Говорит Москва".

Поверенному неизвестно кто именно приехал от Михаила Ефремова. Он подчеркнул, что родственники погибшего не отказываются от своих слов и ждут правосудия. Они хотят, чтобы заслуженный артист России ответит по закону за свой поступок.

Напомним, что смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве. Артист выехал на встречную полосу и врезался в Ладу, за рулем которой находился погибший Сергей Захаров.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что крымские пограничники задержали украинца при попытке незаконно проникнуть в Россию.

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