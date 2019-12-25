Мужчина пытался обойти пункты пропуска и попасть из Украины в Россию.

Крымские пограничники задержали украинца при попытке незаконно проникнуть в Россию. Об этом сообщает крымское пограничное управление ФСБ России.

Сотрудники ФСБ допросили 33-летнего мужчину. Выяснилось, что он является уроженцем города Запорожье. Украинец пойман пограничниками у залива Сиваш. С собой у него была ID-карта гражданина Украина. Нарушитель утверждал, что собирался в Пермский край к своим друзьям.

Пограничники задержали нарушителя на двое суток.

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Фото: c-inform.info