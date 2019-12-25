Путин обсудил с главой Минсельхоза весенние полевые работы

Глава государства отметил, что в этом году "виды на урожай очень хорошие".

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым весенние полевые работы. Об этом стало известно на встрече с представителями различных отраслей экономики, столкнувшихся с последствиями коронавируса.

Владимир Путин выразил благодарность работникам сельского хозяйства, обеспечивающим бесперебойные поставки продовольственных товаров в сложной эпидемиологической обстановке. Он подчеркнул, что основа будущего урожая заложена. Такой вывод российский лидер сделал после встречи с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что стало известно о росте цен на автомобили после пандемии.