Суд по делу Ефремова отложен до 18 августа

Суд направил запрос в Боткинскую больницу для того, чтобы уточнить диагноз Ефремова

Суд назначил дату следующего заседания по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.

ТАСС со ссылкой на судью Елену Абрамову сообщает, что дата следующего заседания по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым назначена на 18 августа из-за госпитализации подсудимого. Кроме того, Пресненский суд направил запрос в Боткинскую больницу для уточнения диагноза подсудимого Михаила Ефремова. В суде уточнили, что если медицинские препятствия не будут установлены, то слушание дела будет проходить в обычном режиме.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев не смог рассказать журналистам о состоянии своего подзащитного, сообщив, что только выезжает к нему.

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