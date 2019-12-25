Американские физики считают, что формы жизни стоит искать на экзопланетах, богатых водородом.

Раскрыто место существования внеземных форм жизни. Об этом сообщили ученые из Массачусетского технологического института. Они опубликовали соответствующее исследование в журнале Nature Astronomy.

Физики рассказали, что микроорганизмы способны выживать в водородной среде. Она характерна для многих экзопланет. В будущем эти небесные объекты могут стать потенциальными локациями для поиска инопланетной жизни. Космобиологи подчеркнули, что кишечная палочка может расти и размножаться в газовой среде, которая на 100% состоит из водорода. Речь идет о Escherichia coli. Микроорганизм способен выделять десятки соединений газов (закись азота, аммиак, метантиол, диметилсульфид, карбонилсульфид, изопрен). В свою очередь эти вещества могут являться признаками существования внеземной жизни,т.е. служить биосигнатурами.

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