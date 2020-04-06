Эксперт назвал способы, которыми банк может получить необходимую ему информацию.

Раскрыта цель использования банками данных о местонахождении клиентов. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил руководитель Ассоциации участников рынка электронных денег Виктор Достов. Эксперт уточнил, что кредитные организации нуждаются в определении местонахождения клиента услуги, а также в его недавних передвижениях для того, чтобы оценить платежеспособность гражданина, а также целях блокировки сомнительных операций.

Дольше всего используется примерная оценка местоположения по IP-адресу. Если клиент пытается войти в интернет-банк из другой страны, то это может вызвать подозрения Виктор Достов, эксперт

Специалист напомнил, что банк не собирает данные о нахождении клиента на конкретной улице или в доме. Вместо IP-адреса банк способен также использовать геолокацию мобильного устройства или запросить информацию у сотового оператора. В последнем случае услуга считается дорогостоящей, а также не обезличенной, поэтому для регулятора существуют определенные риски.

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Фото: Piter.tv