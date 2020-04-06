  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Раскрыта цель использования банками данных о местонахождении клиентов
Сегодня, 10:46
118
lesjasap

Раскрыта цель использования банками данных о местонахождении клиентов

0 0

Эксперт назвал способы, которыми банк может получить необходимую ему информацию.

Раскрыта цель использования банками данных о местонахождении клиентов. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил руководитель Ассоциации участников рынка электронных денег Виктор Достов. Эксперт уточнил, что кредитные организации нуждаются в определении местонахождения клиента услуги, а также в его недавних передвижениях для того, чтобы оценить платежеспособность гражданина, а также  целях блокировки сомнительных операций.

Дольше всего используется примерная оценка местоположения по IP-адресу. Если клиент пытается войти в интернет-банк из другой страны, то это может вызвать подозрения

Виктор Достов, эксперт

Специалист напомнил, что банк не собирает данные о нахождении клиента на конкретной улице или в доме. Вместо IP-адреса банк способен также использовать геолокацию мобильного устройства или запросить информацию у сотового оператора. В последнем случае услуга считается дорогостоящей, а также не обезличенной, поэтому для регулятора существуют определенные риски.

В 2020 году в 2,4 раза вырос спрос на ипотеку Сбербанка с господдержкой для семей с детьми на Северо-Западе.

Фото: Piter.tv

Теги: банки, геолокация, местонахождение
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии