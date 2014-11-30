ЦБ заявил, что банковская система России готова к отмене послаблений с 1 июля

Эльвира Набиуллина заявила об отмене послаблений для кредитный организаций с начала июля текущего года.

Банковская система России готова к отмене послаблений с 1 июля 2021 года. Об этом на ежегодной встрече с кредитными организациями заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Чиновница напомнила коллегам, что на территории РФ эти послабления были для банковской системы гораздо шире, чем в других государствах.

Противопоказаний для сворачивания антикризисных мер нет. И, на наш взгляд, выход по реструктурированным кредитам из регуляторных послаблений должен произойти в ранее объявленный срок - 1 июля Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Эксперт объяснила, что банки прошли через 2020 год достойно, оказав помощь отечественной экономике. По мнению Набиуллиной, кредитные организации не только смогли сохранить устойчивость, но и выполнить миссию по поддержке экономики.В рамках соответствующих мер банки выдавали новые кредиты и реструктурировали старые.

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Фото: Центробанк РФ