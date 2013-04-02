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Банк России оценил потенциал для смягчения денежно-кредитной политики

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Банк России оценил потенциал для смягчения денежно-кредитной политики. Как сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, это может привести к дополнительному росту проинфляционных рисков.

В пятницу Набиуллина выступила на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. ЦБ намерен сохранить мягкую денежно-кредитную политику в этом году. 

В среднем, в течение 2021 года денежно-кредитная политика останется мягкой, поддерживая восстановление российской экономики. 

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ

Напомним, что 12 февраля регулятор решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Очередное заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 марта 2021 года. 

Видео: Банк России
 

Теги: банк россии, денежно-кредитная политика, деньги, эльвира набиуллина
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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