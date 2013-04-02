Банк России оценил потенциал для смягчения денежно-кредитной политики. Как сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, это может привести к дополнительному росту проинфляционных рисков.

В пятницу Набиуллина выступила на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. ЦБ намерен сохранить мягкую денежно-кредитную политику в этом году.

В среднем, в течение 2021 года денежно-кредитная политика останется мягкой, поддерживая восстановление российской экономики. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ

Напомним, что 12 февраля регулятор решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Очередное заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 марта 2021 года.

Видео: Банк России

