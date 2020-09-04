В 2020 году в 2,4 раза вырос спрос на ипотеку Сбербанка с господдержкой для семей с детьми на Северо-Западе

Объем выданных кредитов составил 10,2 млрд рублей.

В 2020 году Северо-Западный банк Сбербанка выдал 3050 кредитов на сумму 10,2 млрд рублей по программе "Ипотека с господдержкой для семей с детьми". Это в 2,4 раза больше, чем в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

Больше всего кредитов на покупку жилья по специальной программе было выдано в Петербурге (52%). Также льготную ипотеку часто брали семьи из Вологды, Архангельска и Калининграда. Минимальный первоначальный взнос составляет 15% от стоимости жилой недвижимости. Максимальный срок кредитования – до 30 лет.

По программе "Ипотека с господдержкой для семей с детьми" можно купить жилье как на первичном рынке, так и уже в готовых домах. В качестве первоначального взноса принимается материнский капитал (его можно использовать полностью или частично). Также этими деньгами можно погасить действующий кредит.

Чтобы повысить доступность жилья, Сбербанк проводит с застройщиками совместные акции. Годовую ставку можно снизить при помощи онлайн-сервисов банка.

Так, по госпрограмме для семей с двумя и более детьми, либо с детьми с ограниченными возможностями можно оформить ипотеку по ставке 4,7% годовых, если воспользоваться услугой "Электронная регистрация". Этим вы не только сделаете регистрацию сделки удобной и безопасной, но и получите скидку 0,3 п.п. на ставку. Если квартира выбрана по программе субсидирования с застройщиком, то первый год ставка составит 0,1% годовых. Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Этим предложением могут воспользоваться семьи, у которых родился второй или последующий ребенок в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года. При этом для родителей, чей второй и последующий ребенок родится в период с 1 июля 2022 года до 31 декабря 2022 года, договор на покупку жилья можно будет заключить до 1 марта 2023 года.

Выбрать квартиру, рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн на DomClick.ru.

Фото: Piter.TV