Власти хотят поднять выплату на погашение ипотеки многодетным семьям

Речь идёт о сумме до 900 тысяч рублей.

В России планируют увеличить выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей с 450 тысяч до 900 тысяч рублей. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью "Известиям" на ПМЭФ-2025. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму и, по словам депутата, получает широкую поддержку.

Аксаков отметил, что увеличение выплат станет дополнительным стимулом для улучшения демографической ситуации в стране. Он также сообщил о разработке новой программы семейных инвестиций, которая может быть запущена уже в 2026 году. В рамках этой программы рассматривается возможность использования материнского капитала для инвестиций, а соответствующий законопроект может быть внесен уже в этом году.

Депутат подчеркнул, что эти инициативы реализуются в рамках выполнения поручений президента по разработке новых мер поддержки семей с детьми. Окончательное решение о повышении ипотечных выплат будет принято при рассмотрении проекта бюджета на следующий год.

Ранее Piter.TV сообщал, что более 1 трлн рублей в 2025 году выделят на семейную ипотеку.

Фото: Piter.TV