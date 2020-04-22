Раскрыта цель американских F-35 в Сирии

США перебазировали истребители на Ближний Восток ради защиты базы Эт-Танф.

Раскрыта цель самолета F-35 Lightning II в Сирии. Об этом рассказали журналисты The Drive со ссылкой на собственных экспертов. Специалисты напомнили, что на Ближнем Востоке американцы держать несколько истребителей на "неизвестной локации". Воздушные средства необходимы военным ради защиты базы Эт-Танф в провинции Хомс. Там располагаются силы международной коалиции, которая занимается борьбой с терроризмом. На объекте контролируется перемещение военнослужащих и боевой техники из Ирана в Сирию.

ВВС экспериментируют с рядом концепций быстрого развертывания, работая над расширением возможностей различных типов самолетов, особенно самолетов-невидимок прокомментировал автор материала

The Drive считает, что наиболее вероятным местом базирования американских истребителей является Муваффак Салти в Иордании. Это связано с тем, что сирийский Эт-Танф находится всего в 15 милях (около 24 километров) от границы между Иорданией и Ираком.

В Минобороны сообщили о сопровождении в Сирии самолета ВМС США.

Видео: YouTube / Dafydd Phillips