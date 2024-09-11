Расчеты Балтфлота при помощи "Бастиона" отработали уничтожение кораблей

В МО РФ сообщили о ходе проведения учений "Океан-2024".

Российский экипаж боевого расчетного комплекса "Бастион" в рамках проведения стратегических командно-штабных учений "Океан-2024" от Балтийского флота провел электронные запуск ракет по морским и наземным целям условного противника. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны.

Военнослужащие берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы отработали уничтожение кораблей и нанесение ударов по критически важным береговым объектам комплексами "Бастион". пресс-служба Минобороны РФ

Известно, что на территории одного из полигонов, расположенном на побережье Калининградской области, расчет выполнил пуски ракетами "Оникс" по условным целям в Балтийском море, имитирующим группировку кораблей.

МО показало новые видео пуска "Калибров" с фрегата "Адмирал Головко".

Фото и видео: Минобороны России