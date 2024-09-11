  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:43
83
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Расчеты Балтфлота при помощи "Бастиона" отработали уничтожение кораблей

0 0

В МО РФ сообщили о ходе проведения учений "Океан-2024".

Российский экипаж боевого расчетного комплекса "Бастион" в рамках проведения стратегических командно-штабных учений "Океан-2024" от Балтийского флота провел электронные запуск ракет по морским и наземным целям условного противника. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. 

Военнослужащие берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы  отработали уничтожение кораблей и нанесение ударов по критически важным береговым объектам комплексами "Бастион".

пресс-служба Минобороны РФ

Известно, что на территории одного из полигонов, расположенном на побережье Калининградской области, расчет выполнил пуски ракетами "Оникс" по условным целям в Балтийском море, имитирующим группировку кораблей.

МО показало новые видео пуска "Калибров" с фрегата "Адмирал Головко".

Фото и видео: Минобороны России

Теги: балтийский флот, балтийское море, бастион, военные учения, океан-2024, оникс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии