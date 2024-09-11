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МО показало новые видео пуска "Калибров" с фрегата "Адмирал Головко"

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Военнослужащие провели учения "Океан-2024" с участием корабля проекта 22350.

Российское министерство по обороне показало новые видео запуска ракет "Калибр". Известно, что маневры осуществлены с борта фрегата "Адмирал Головко" при Северном флоте на стратегических командно-штабных учениях "Океан". Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. 

Напомним, что Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" - второй в серии, а также третий из общего количества кораблей проекта 22350, построенных на "Северной верфи"  в Санкт-Петербурге. Все объекты данного проекта являются носителями крылатых ракет "Калибр-НК" или "Оникс". Головной фрегат проекта "Адмирал Горшков" был задействован также в испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон". 

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Ка-52м.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вмф россии, калибр, минобороны, океан-2024
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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