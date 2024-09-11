МО показало новые видео пуска "Калибров" с фрегата "Адмирал Головко"

Военнослужащие провели учения "Океан-2024" с участием корабля проекта 22350.

Российское министерство по обороне показало новые видео запуска ракет "Калибр". Известно, что маневры осуществлены с борта фрегата "Адмирал Головко" при Северном флоте на стратегических командно-штабных учениях "Океан". Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны.

Напомним, что Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" - второй в серии, а также третий из общего количества кораблей проекта 22350, построенных на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге. Все объекты данного проекта являются носителями крылатых ракет "Калибр-НК" или "Оникс". Головной фрегат проекта "Адмирал Горшков" был задействован также в испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Ка-52м.

Фото и видео: Минобороны России