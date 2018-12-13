Рамси Болтон из "Игры престолов" назвал Петербург красивым

Иван Реон приехал в Санкт-Петербург на фестиваль Comic Con, который пройдет с 17 по 19 мая.

Британский актёр и музыкант Иван Реон уже 16 мая прилетел в Санкт-Петербург на фестиваль Comic Con Saint Petersburg-2019. Он сам сообщил своим фанатам о приезде в Instagram, выложив фото Исаакиевского собора.

Иван Реон всего только сутки в городе на Неве, но, очевидно, ему тут нравится.

Comic Con пройдет в Петербурге с 17 по 19 мая. Реон выступит на сцене фестиваля во второй и третий день мероприятия, после чего устроит для фанатов фото- и автограф- сессию.

Иван Реон стал после своих ролей в таких сериалах как "Игра Престолов", "Отбросы", "Сверхлюди", "Грешники", "Городские легенды", а также по фильмам "Грязь" и "Дикий Билл". Также он активно пишет музыку, Иван выпустил четыре собственных альбома.

Также в Петербург уже прилетел Стефан Капичич, который сыграл роль Колосса в фильме "Дэдпул".

Фото: Иван Реон/Instagram