В Петербург едет Колосс из фильма "Дэдпул"

Все три дня фестиваля актер будет раздавать автографы и делать селфи со всеми желающими на фестивале Comic Con.

Издательство BUBBLE представило нового специального гостя Comic Con Saint-Petersburg – звезду фильма "Дэдпул" Стефана Капичича. Об этом сообщается в Instagram.

Стефан – сербский актер, он уже играл в сериалах "Лучше звоните Солу, проекте "Любовь, смерть и роботы". Однако, известность ему принесла роль русского супергероя и участника команды "Люди Икс" Колосса, роль которого он с помощью мокап-технологий сыграл и озвучил в фильмах "Дэдпул" и "Дэдпул 2". Стефан сказал, что любит Россию и поэтому с радостью приедет на фестиваль в Петербург.

Все три дня фестиваля актер будет раздавать автографы и делать селфи со всеми желающими. Помимо этого, Стефан Капичич выступит на сцене Comic Con St. Petersburg и в кинозале.

Также на Comic Con приедет звезда "Игры Престолов" Иван Реон, биографию которого Piter.TV рассказывал ранее.