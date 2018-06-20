Звезда "Игры Престолов" приедет в Петербург на Comic Con

Фестиваль пройдет в Северной столице с 17 по 19 мая.

Британский актёр и музыкант Иван Реон посетит Санкт-Петербург в рамках фестиваля Comic Con Saint Petersburg-2019. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Comic Con пройдет в городе на Неве с 17 по 19 мая. Реон выступит на сцене фестиваля во второй и третий день мероприятия, после чего устроит для фанатов фото- и автограф- сессию.

Иван Реон приобрел широкую популярность после своих ролей в таких сериалах как "Игра Престолов", "Отбросы", "Сверхлюди", "Грешники", "Городские легенды", а также по фильмам "Грязь" и "Дикий Билл". Помимо этого он активно занимается музыкальной деятельностью, за время которой выпустил четыре альбома.

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Фото: скриншот, comicconrussia.ru