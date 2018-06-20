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Звезда "Игры Престолов" приедет в Петербург на Comic Con
Сегодня, 14:21
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Rybka123

Звезда "Игры Престолов" приедет в Петербург на Comic Con

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Фестиваль пройдет в Северной столице с 17 по 19 мая.

Британский актёр и музыкант Иван Реон посетит Санкт-Петербург в рамках фестиваля Comic Con Saint Petersburg-2019. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Comic Con пройдет в городе на Неве с 17 по 19 мая. Реон выступит на сцене фестиваля во второй и третий день мероприятия, после чего устроит для фанатов фото- и автограф- сессию.

Иван Реон приобрел широкую популярность после своих ролей в таких сериалах как "Игра Престолов", "Отбросы", "Сверхлюди", "Грешники", "Городские легенды", а также по фильмам "Грязь" и "Дикий Билл". Помимо этого он активно занимается музыкальной деятельностью, за время которой выпустил четыре альбома.
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Фото: скриншот, comicconrussia.ru

Теги: comic con, иван рион, игра престолов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Кино, Музыка,

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