Netflix выпустили тизер четвертого сезона "Люцифера"

Премьера запланирована на 8 мая этого года.

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер четвертого сезона сериала "Люцифер". Видеоролик был опубликован на ютуб-канале компании.

Сюжет нового сезона развернется вокруг Люцефера, который переживает последствия того, что Хлоя увидела его реальное лицо. Помимо этого он сталкивается с Евой и вынужден гадать – хочет ли она отомстить ему за то, что он искушал ее много лет назад или у нее другие цели.

Первые три сезона выходили под руководством компании Fox, которая закрыла сериал после трех сезонов, несмотря на высокие рейтинги. Netflix выкупил сериал и привлек к работе старых актеров. Премьера нового сезона запланирована на 8 мая этого года.

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Видео: Netflix