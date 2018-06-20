Иван Реон: биография, личная жизнь, Instagram

Звезда культовых сериалов "Отбросы" и "Игра престолов" приедет в Петербург на Comic Con с 17 по 19 мая. Piter.TV представит детали биографии актера.

Детство и юность Ивана Реона

Британец с русским именем Иван и фамилией Реон родился в английском портовом городе Кармартен в графстве Уэльс 13 мая 1985 г. Родители будущего артиста работали в офисе, у них уже был старший сын Ален.

В 1990-м вся семья переезжает в Кардифф, чтобы у подрастающих детей было больше возможностей для развития. Там Иван пошел в новую школу и театральный кружок, в котором он участвовал почти во всех любительских постановках. В 16 лет Иван Реон не только играл в театре, но и попал в музыкальную группу The Convictions, где начал писать и исполнять собственные песни.

По окончании школы Иван поехал в Лондон и поступил в Академию музыкального и драматического искусства. Он успешно его окончил и стал служить в ливерпульском Королевском театре. Уже через год он получил престижную театральную премию Лоуренса Оливье за игру в мюзикле "Весеннее пробуждение".

Фильмы Ивана Реона

В кино актер начал сниматься в 2004 году, он снялся в старейшей уэльской мелодраме "Люди долины", которая выходит на экраны с 1974 года. Однако, популярность и узнаваемость к Ивану Реону пришла в 2009 году после выхода сериала "Отбросы". Там он сыграл одного из главных героев – Саймона. В самом начале сериала его герой был совсем невзрачным, но к окончанию серила он стал чуть ли не центральной фигурой.

В 2012 Ивана приглашают на главную роль в фильм "Пустошь". Критики считают, что эта драма при его маленьком бюджете собрала огромную кассу благодаря игре Реона. Долгое время Реон ассоциировался с Саймоном из "Отбросов". Добиться того, чтобы у зрителей появились другие ассоциации, артист смог после участия в знаменитом сериале "Игра престолов". Реон блестяще перевоплотился в жестокого садиста Рамси Болтона, который расправляется с жертвами с улыбкой.

Причем на кастинге Иван Реон претендовал на роль Джона Сноу. Однако, режиссер увидел в нем мерзавца Рамси Болтона. На самом деле актер в жизни очень миролюбивый человек, сам он признавался позже, что для него очень сложной была сцена изнасилования во время брачной ночи Сансы Старк (Софи Тёрнер) в шестой серии пятого сезона. Перед съемками актер не спал всю ночь.

После завершения работы в "Игре престолов" британца завалили предложениями. Актер был задействован в английском сериале "Грешники", а также фильмах "Наша девочка" и "Осадок". Параллельно съемкам он записал 4 музыкальных альбома: "Tongue Tied", "Changing Times", "Bang! Bang!" и "Dinard".

В 2018 году артист начал работу над ролью в музыкальной драме "Грязь", в которой будет показана история американской глэм-метал-группы Mötley Crüe. Иван перевоплотится в гитариста музыкального коллектива Мика Марса.

Личная жизнь Ивана Реона

Британский 33-летний актер не женат и детей у него нет. За его личной жизнью следят очень многие, но узнать что-то конкретное не получается ни у кого. Есть только догадки, что у него был роман с актрисой Антонией Томас (сериал "Отбросы"); с очаровательной коллегой Софи Тёрнер из "Игры престолов". Позже Реона видели в компании Зои Грисдейл. Некоторые поклонники, не найдя никаких подтверждений его романам, предположили, что он гей. Реон не отвергает и не подтверждает никакие слухи.

Instagram Ивана Реона

Актер практически не публикует фотографий в своем Instagram. В самом начале его аккаунт вообще был похож на блог о природе. Затем он изредка стал баловать своих поклонников личными собственными фотографиями.

Фото: скриншоты из фильмов; _iwanrheon/ Instagram

Видео: Iwan Rheon/ YouTube