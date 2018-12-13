Стефан Капичич выложил фотографии Петербурга "Из России с любовью"

Исполнитель роли Колосса в фильме "Дэдпул" приехал в Петербург на фестиваль Comic Con Saint Petersburg-2019.

В Петербург на фестиваль Comic Con Saint Petersburg-2019 приехал сербский актер Стефан Капичич, который исполнил роль Колосса в фильме "Дэдпул". За вчерашний день он со своей женой Иваной Хорват успел посетить главные достопримечательности Петербурга. Об этом он рассказал в своем Instagram.

На кадрах можно увидеть Эрмитаж, музей Достоевского, Казанский собор и Дом советов в Московском районе.

From Russia with love.. Стефан Капичич

Стефан – сербский актер, он уже играл в сериалах "Лучше звоните Солу", проекте "Любовь, смерть и роботы". Однако, известность ему принесла роль русского супергероя и участника команды "Люди Икс" Колосса, роль которого он с помощью мокап-технологий сыграл и озвучил в фильмах "Дэдпул" и "Дэдпул 2". Ранее актер уже признавался в любви к России.

Все три дня фестиваля актер будет раздавать автографы и делать селфи со всеми желающими. Помимо этого, Стефан Капичич выступит на сцене Comic Con St. Petersburg и в кинозале.

Также по Петербургу уже гуляет исполнитель роли Рамси Болтона в "Игре престолов" Иван Реон.

Фото: stefankapicic/ Instagram