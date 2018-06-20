Rammstein выпустили новый клип "Radio"

В новом клипе группа показала одержимость людей от радиоэфира.

В пятницу, 26 апреля, в сети появился новый клип немецкой индастриал-группы Rammstein на песню "Radio". Видеоролик опубликован на официальном канале музыкантов.

Композиция вошла в первый за десять лет альбом коллектива, который выйдет 17 мая. В новом клипе группа показала одержимость людей от радиоэфира, во время выступления Rammstein. Услышав приемник, персонажи ролика начинают вести себя странно и даже вызывающе. Прекратить эфир отправляются сотрудники полиции.

Ранее Rammstein Выпустили скандальный клип "Deutschland", который был раскритикован правительством по борьбе с антисемитизмом.

Напомним, что коллектив прилетет в Петербург в рамках тура Europe Stadium Tour. Концерт состоится 2 августа на сцене "Газпром Арены". Некоторым местным жителям визит музыкантов не понравился, и они создали петицию против шоу.

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Видео: Rammstein