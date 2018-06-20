В сети опубликовали новые кадры фильма "Человек-паук: Вдали от дома"

В новом фильме главному герою придется раскрыть тайну, которая кроется за стихийными бедствиями и разрушениями по всему континенту.

В сети появились новые кадры предстоящего фильма киновселенной Marvel "Человек Паук. Вдали от дома". На опубликованном снимке Петер Паркер в своем костюме без маски жмет руку антагонисту Мистерио. Кадр опубликовало издание Entertainment Weekly.

"Человек Паук: Вдали от дома" явлется вторым фильм о приключениях героя в рамках киновселенной Marvel. По сюжету новой картины Питер Паркер отправится на летние каникулы в Европу. Но насладиться в полной мере отдыхом он не сможет. Ему придется раскрыть тайну, которая кроется за стихийными бедствиями и разрушениями по всему континенту.

Режиссером фильма выступил Джон Уоттс, ранее снявший хоррор "Клоун" и триллер "Полицейская тачка". Главные роли в картине сыграли Том Холланд, Джейк Джилленхол, Коби Смолдерс, Сэмюэл Л. Джексон и другие. Премьера фильма в России и Мире назначена на 4 июля 2019 года.

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Фото: Entertainment Weekly

Видео: Marvel Studios