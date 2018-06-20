Звезда "Черной Пантер" ловит убийц полицейских в новом трейлере "21 мост"

В российский прокат фильм выйдет 11 июля 2019 года.

Американская развлекательная медиакомпания STX Entertainment показала первый трейлер боевика "21 мост" с Чедвиком Боузманом ("Черная Пантера") в главной роли. Видео было опубликовано на официальном ютуб-канале организации.

По сюжету картины главный герой, опальный детектив, получает шанс исправиться и начинает охоту на убийц полицейских. Своими действиями он привлекает внимание продажных копов, которые пытаются отправить его на тот свет. Действие развернётся на острове Манхэттен, где впервые в истории все мосты будут подняты.

Режиссером картины выступил Брайан Кирк, ранее работавший над сериалами "Лютер" и "Игра Престолов". Главные роли в фильме сыграли Чедвиком Боузманом ("Черная Пантера"), Тейлор Китч ("Уцелевший"), Сиенна Миллер ("Медовый месяц Камиллы"), Дж.К. Симмонс ("Одержимость", "Ла-Ла Ленд") и другие. В российский прокат "21 мост выйдет" 11 июля 2019 года.

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Видео: STX Entertainment