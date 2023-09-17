Тренер Гуменника опубликовала прокат фигуриста под Rammstein

Спортсмену не разрешили катать программу под выбранную программу.

Тренер Вероника Дайнеко опубликовала прокат фигуриста Петра Гуменника под песню Sonne немецкой группы Rammstein. Видеозапись появилась на ее странице в социальной сети "ВКонтакте".

Дествующий вице-чемпион России должен был выступать в Москве с этой программой в новом сезоне. Однако за пару дней до проката фигуристу не разрешили использовать выбранную музыку. Гуменнику пришлось сменить программу. Дайнеко выложила ролик с подписью: "В мусорку костюм и в мусорку программу".

Ранее мы сообщили, что фигуристка из России Самоделкина приняла гражданство Казахстана.

Видео: ВКонтакте / Вероника Дайнеко