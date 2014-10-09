Фигуристка из России Самоделкина приняла гражданство Казахстана

Отмечается, что мать спортсменки была гражданкой Казахстана.

Фигуристка из России Софья Самоделкина приняла гражданство Казахстана. Об этом заявил глава МВД Марат Ахметджанов. Его слова приводит агентство "Sputnik Казахстан".

По его словам, 16-летняя спортсменка приняла гражданство в общем порядке, а не упрощенном. Он отметил, что мать Самоделкиной была гражданкой Казахстана. Также отмечается, что фигуристка пока не обращалась в местную федерацию.

В прошлом сезоне Софья Самоделкина выиграла этап Гран-при России в Самаре. В чемпионате России фигуристка заняла 11-е место.

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Видео: Telegram / Sputnik Казахстан