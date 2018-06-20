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Появилась петиция с требованием запретить концерт Rammstein в Петербурге
Сегодня, 17:29
204
Rybka123

Появилась петиция с требованием запретить концерт Rammstein в Петербурге

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Концерт группы в Петербурге запланирован на 2 августа.

На онлайне-платформе change.org, предназначенной для размещения петиций, появилось голосование на запрет выступлений немецкой рок-группы Rammstein в Москве и Петербурге.

Автор (Татьяна Т.) петиции  отмечает, что музыканты пагубно влияют на неокрепшие умы и психику российских детей и является угрозой национальной безопасности РФ. Она негативно охарактеризовала творчество группы, посчитав что коллектив пропагандирует суицид, каннибализм, гомосексуализм, бдсм, педофилию и другие пороки.

Наши предки воевали с немцами за нашу свободу и как мы ей пользуемся?
Платим немцам за то, что они развращают наше общество?  
- написано на сайте 

В качестве адресатов петиции указаны премьер-министр Дмитрий Медведев, врио губернатора Петербурга Александр Беглов, прокурор Сергея Литвиненко и начальник ГУ МВД Романа Плугина. За три дня петиция собрала 84 голосов и массу негативных отзывов, но не в сторону музыкантов, а в сторону автора петиции. 

Напомним, что концерт группы Rammstein в Петербурге запланирован на 2 августа.

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Фото: Getty Images

Теги: rammstein, петиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Музыка,

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  • Плюс
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    Минус
    Аноним
    Сегодня 18:38

    Охренеть, мечтаю попасть на их концерт, только билеты раскуплены буквально сразу же, какой тут запретить, тут надо составлять петицию, чтобы просить провести ещё хотя бы 1 концерт, надо дать фанатам насладиться творчеством замечательных музыкантов

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    Аноним
    Сегодня 18:04

    И ещё вопрос: причем тут дети и концерт Rammstein? Если кто-то не знает у таких мероприятий есть возрастное ограничение +18. И детей на концерте в принципе быть не должно.

  • Плюс
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    Аноним
    Сегодня 18:00

    А у нас видимо только все запрещать умеют, чего не понимают, больше не на что не способны.

  • Плюс
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    Аноним
    Сегодня 17:57

    О как пуканы рванули у всех СМИ. Rammstein всегда были провокационной группой, которые высмеивали пороки общества через свои песни. Лично был на концерте этой группы и не увидел в них ничего плохого. Ваши Тимати, Фейсы и им подобные пагубно влияют на психику детей, а не Rammstein