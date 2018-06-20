Появилась петиция с требованием запретить концерт Rammstein в Петербурге

Концерт группы в Петербурге запланирован на 2 августа.

На онлайне-платформе change.org, предназначенной для размещения петиций, появилось голосование на запрет выступлений немецкой рок-группы Rammstein в Москве и Петербурге.

Автор (Татьяна Т.) петиции отмечает, что музыканты пагубно влияют на неокрепшие умы и психику российских детей и является угрозой национальной безопасности РФ. Она негативно охарактеризовала творчество группы, посчитав что коллектив пропагандирует суицид, каннибализм, гомосексуализм, бдсм, педофилию и другие пороки.

Наши предки воевали с немцами за нашу свободу и как мы ей пользуемся?

Платим немцам за то, что они развращают наше общество?

- написано на сайте

В качестве адресатов петиции указаны премьер-министр Дмитрий Медведев, врио губернатора Петербурга Александр Беглов, прокурор Сергея Литвиненко и начальник ГУ МВД Романа Плугина. За три дня петиция собрала 84 голосов и массу негативных отзывов, но не в сторону музыкантов, а в сторону автора петиции.

Напомним, что концерт группы Rammstein в Петербурге запланирован на 2 августа.

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