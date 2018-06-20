Появилась петиция с требованием запретить концерт Rammstein в Петербурге

На онлайне-платформе change.org, предназначенной для размещения петиций, появилось голосование на запрет выступлений немецкой рок-группы Rammstein в Москве и Петербурге.
Автор (Татьяна Т.) петиции отмечает, что музыканты пагубно влияют на неокрепшие умы и психику российских детей и является угрозой национальной безопасности РФ. Она негативно охарактеризовала творчество группы, посчитав что коллектив пропагандирует суицид, каннибализм, гомосексуализм, бдсм, педофилию и другие пороки.
Наши предки воевали с немцами за нашу свободу и как мы ей пользуемся?
Платим немцам за то, что они развращают наше общество?
- написано на сайте
В качестве адресатов петиции указаны премьер-министр Дмитрий Медведев, врио губернатора Петербурга Александр Беглов, прокурор Сергея Литвиненко и начальник ГУ МВД Романа Плугина. За три дня петиция собрала 84 голосов и массу негативных отзывов, но не в сторону музыкантов, а в сторону автора петиции.
Напомним, что концерт группы Rammstein в Петербурге запланирован на 2 августа.
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Фото: Getty Images
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Охренеть, мечтаю попасть на их концерт, только билеты раскуплены буквально сразу же, какой тут запретить, тут надо составлять петицию, чтобы просить провести ещё хотя бы 1 концерт, надо дать фанатам насладиться творчеством замечательных музыкантов
И ещё вопрос: причем тут дети и концерт Rammstein? Если кто-то не знает у таких мероприятий есть возрастное ограничение +18. И детей на концерте в принципе быть не должно.
А у нас видимо только все запрещать умеют, чего не понимают, больше не на что не способны.
О как пуканы рванули у всех СМИ. Rammstein всегда были провокационной группой, которые высмеивали пороки общества через свои песни. Лично был на концерте этой группы и не увидел в них ничего плохого. Ваши Тимати, Фейсы и им подобные пагубно влияют на психику детей, а не Rammstein