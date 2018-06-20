Натурализованный зенитовец прокомментировал расизм в петербургской балетной школе

Ореоль Камехо получил российское гражданство в 2018 году.

Доигровщик петербургского волейбольного клуба "Зенит" Ореоль Камехо назвал случай с его дочерью "некоторым недопониманием". Об этом спортсмен рассказал в интервью RT.

Натурализованный волейболист не стал вдаваться в подробности инцидента, а лишь отметил, что в той ситуации могло возникнуть некоторое недопонимание.

Но это уже в прошлом. За то время, что я играл в Новосибирске и Санкт-Петербурге, познакомился с множеством замечательных людей

— сказал Камехо

Напомним, что в конце марта мама маленькой Присциллы Камехо пожаловалась на нетолерантное отношение со стороны родительниц учениц одной из балетных школ Петербурга. Женщина заявила, что некоторые родители были против общения их детей с ее темнокожей дочкой, из-за чего той предложили индивидуальные уроки. В самой школе информацию опровергли, и заявили, что дополнительные занятия были нужно Присциллы для подтягивания дисциплины.

Ореоль Камехо получил российское гражданство в 2018 году.

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Видео: Instagram/priscila_camejo