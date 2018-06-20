В Санкт-Петербурге начал работать Международный автомобильный салон

Она проработает до 7 апреля.

"Санкт-Петербургский международный автомобильный салон 2019" открылся 4 апреля в конгрессно-выставочном центре Экспофорум. Об этом сообщают городские СМИ.

Салон, в котором представлены новые машины, концепты, бренды и автогаджеты, проработает до 7 апреля. Также в экспозиции представлены стенды европейских, японских и корейских брендов и тюнинговые ателье.

Новую линейку автомобилей представил "АвтоВАЗ". В мероприятии также принимает участие китайский автоконцерн GAC, который впервые представляет свои автомобили на российском рынке. Производители представили кроссоверы, которые является бестселлерами в Китае.

Кроме того, на автосалоне можно будет увидеть болиды "Формулы-1", в том числе прототип BR01, Formula GP3, Renault Formula 2.0.

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Фото и видео: FarexpoFE/ YouTube