У Московского вокзала разбился дорогостоящий спорткар "Шевроле"

Ярко-желтая иномарка загородила собой проезжую часть.

Около Московского вокзала в аварию попал гоночный спорткар "Шевроле" Camaro. Из-за проблемы автомобилисты не могли проехать участок. Инцидент произошел вечером четвертого апреля. Фотографию пострадавшей иномарки опубликовали пользователи социальных сетей. Они заметили, что второго участника ДТП не заметили.

Второй участник уехал деньги зарабатывать на ремонт Шевроле, решил не терять ни минуты шутят в соцсетях петербуржцы

Отметим, что желтый автомобиль лишился бампера прямо на проезжей части. Ремонт авто может обойтись хозяину в несколько миллионов рублей. Местные юмористы по тушили, что машина просто не успела трансформироваться в Бамблби из фильма "Трансформеры".

Отметим, что водитель не пострадал. На место вызваны экстренные службы и ГИБДД.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб