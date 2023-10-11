Симфоническое "Rammstein Show" состоится 27 сентября в клубе А2. Начало: 20:00. Ценз: 16+.

Грандиозное симфоническое RAMMSTEIN-шоу в A2!

Любимая музыка, ставшая классикой, в исполнении оркестра им. Тилля Линдеманна, приглашённые солисты ведущих оперных театров, яркие костюмы и сценические театрализации!

Оркестр, рок-бэнд и оперные певцы исполнят 20 культовых треков Rammstein. Это будет настоящий подарок для поклонников группы — прозвучат как ранние хиты, так и более новые работы.

Шоу, ставшее настоящей сенсацией!

Погрузитесь в мир симфонического экспрессионизма!

Возрастной ценз 16+