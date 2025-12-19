Чайковский при свечах состоится 2 января в 19:00 в Петрикирхе

Чайковский — сказочный композитор, особенно великолепный при свете сотен свечей!

Концерт из цикла "Музыка при свечах" от Amadeus Concerts полностью посвящён произведениям Петра Ильича, а именно — его самым ярким сочинениям. Отрывки из балета "Щелкунчик", "Детский альбом", "Времена года" и многое другое знакомое и уже родное. Этот концерт — подходящая возможность познакомить ваших детей с музыкой Чайковского.

Вдохновляющий антураж, лучшие музыканты и изящно подобранные композиции позволяют людям с разным опытом получить удовольствие от прослушивания. Вы можете быть опытным слушателем или только открывать для себя многогранный мир классики — программа составлена с учётом разных вкусов и уровней погружения.

Исполнители:

Ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта.