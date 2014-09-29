  1. Главная
Симфоническое Rammstein Show
Сегодня, 20:00
Симфоническое Rammstein Show состоится в клубе А2 30 декабря в 20:00

Грандиозное симфоническое RAMMSTEIN-шоу от Amadeus Concerts!

Вас ждёт любимая музыка, ставшая классикой, в исполнении оркестра им. Тилля Линдеманна, приглашённые солисты ведущих оперных театров, яркие костюмы, сценические театрализации и световые спецэффекты.

Оркестр, рок-бэнд и оперные певцы исполнят 20 культовых треков Rammstein. Это настоящий подарок для поклонников группы. Прозвучат как ранние хиты, так и более поздние работы группы.

Шоу, ставшее настоящей сенсацией и программа от самого необычного организатора Amadeus Concerts, получившего премии от KudaGo за лучшие концерты в 2023 и 2024 году.

Погрузитесь в мир симфонического экспрессионизма! Ждем вас на, возможно, лучшем концерте в вашей жизни. Мы говорим это словами более чем 10000 зрителей, которые уже посетили шоу!

