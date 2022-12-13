Симфоническое Rammstein-шоу пройдёт в Петербурге 29 апреля

Хиты группы прозвучат в исполнении симфонического оркестра.

В субботу, 29 апреля, в концертном зале "А2" состоится грандиозное симфоническое Rammstein-шоу. Хиты культовой группы прозвучат в особой обработке.

Легендарные композиции, которые признаны классикой мировой рок-музыки, сыграет оркестр им. Тилля Линдеманна. Также в мероприятии примут участие оперные солисты и рок-бэнд. Зрителей ожидают яркие сценические костюмы и масштабное театрализованное представление. Всего на сцене прозвучит 20 культовых треков Rammstein – в их число войдут как ранние хиты группы, так и совсем новые произведения.

Адрес: проспект Медиков, 3

Начало: в 19:00

Билеты можно приобрести по ссылке.

Видео: YouTube / Amadeus Concerts, фото: предоставлено организаторами