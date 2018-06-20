В сети появился новый клип Rammstein на песню "Deutschland"

В новом видео группа показывает практически всю историю Германии.

В четверг, 28 марта, в сети появился первый за 7 лет клип Rammstein на песню "Deutschland". Видеоролик опубликован на официальном канале группы.

В новом видео группа показывает практически всю историю Германии: от эпохи рыцарей до Холокоста и покорения космоса. Ранее уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн и экс-глава Центрального совета евреев в Германии Шарлотта Кноблох прокоментировала одну из затронутых тем в клипе рокеров.

То, как Rammstein здесь использует страдания и гибель миллионов людей в развлекательных целях, выглядит непристойно и омерзительно отметила она

Напомним, что музыканты прилетают в Петербург в рамках тура Europe Stadium Tour. Кроме Северной столицы они посетят 22 гора в Европе.

Стоит отметить, что билеты все же остались, правда, только в VIP-ложу. Цена на такую роскошь составит почти 400 тысяч рублей.

Концерт состоится 2 августа на сцене "Газпром Арены".

Ранее мы сообщали о том, что Реставраторы обнаружили уникальные находки в усадьбе Меншикова

Видео:Rammstein/YouTube