Среди них печные изразцы и их фрагменты с кобальтовой росписью, которые датированы первой первой половиной 18 века.

В четверг, 28 марта, стало известно о том, что реставраторы обнаружили уникальные находки в усадьбе Меншикова. Об этом заявил руководитель ООО "Архитектурное бюро "Студия 44" Никита Явейн.

Специалисты отметили, что большую часть декоративных и конструктивных элементов планируется музеефицировать. Эту технологию ранее применяли при реставрации и приспособлении восточного крыла Главного штаба под музейный комплекс Государственного Эрмитажа.

Демонтируемые деревянные конструкции будут переданы в государственный музейный фонд. Туда же предстоит передать предметы быта и декоративно-прикладного искусства, найденные при вскрытии засыпки исторических сводов сказано в сообщении

Так, среди находок числятся такие ценности, как печные изразцы и их фрагменты с кобальтовой росписью, которые датированы первой первой половиной 18 века, фрагменты китайской посуды и дельфтской керамики, фрагменты керамических светильников, медная монета 1778 года достоинством пять копеек и керамические плитки напольного покрытия.

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Фото:kgiop.gov.spb.ru