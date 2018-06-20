В ЗакСе предложили регулировать размещение дорожных указателей с банями и клубами

Депутаты считают, что социальная значимость данных указателей неочевидна.

В Петербурге могут запретить размещать рекламу бань, ночных клубов и массажных салонов на дорожных знаках. С данной инициативой к региональному ГИБДД обратился депутат ЗакСа Алексей Цивелев.

Парламентарий попросил сотрудников объяснить понятие "объекты притяжения участников дорожного движения ", информацию о которых можно наносить на дорожные знаки и указатели.

Непосредственно рекламы на дорожном знаке быть не должно, однако действующим ГОСТом разрешено размещать вместе с ним информацию о различных городских объектах — для ориентирования водителей.

- сказал Цивилев.

В пример он привел указатели аэропортов и стадионов. Парламентарий отметил, что социальная значимость указателей клубов, массажных салонов и прочих подобных заведений неочевидна, поэтому по мнению Цивилева ГИБДД стоить внести изменения в нормативно-правовую базу и регулировать размещения "неочевидных" указателей.

Ранее на Piter.TV: Из Петербурга за зиму вывезли более 3,8 млн кубометров снега

Фото: pixabay