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Из Петербурга за зиму вывезли более 3,8 млн кубометров снега
Сегодня, 17:26
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nastya960

Из Петербурга за зиму вывезли более 3,8 млн кубометров снега

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В Смольном подвели итоги зимней уборки.

Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам подвела итоги зимней уборки в Петербурге. За всю зиму с улиц Петербурга было вывезено более 3,8 млн кубических метров снега. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Однако, как отметил зампредседателя комитета по благоустройству Сергей Малин, в Петербурге не хватало уборочной техники и рабочих. Это связано с недостаточным финансированием.

Также представитель Жилкома отметил, что их комитет не организует уборку территорий у дома и крыш. Жилищный комитет лишь выполняет проверочные функции и за зимний сезон специалисты зафиксировали нарушения на более чем 1,5 тыс. адресов.

Ранее на Piter.TV: Коммунальные службы начали мыть улицы Северной столицы шампунем.
Фото: Piter.TV

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Теги: смольный, снег, уборка снега
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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