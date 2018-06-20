Из Петербурга за зиму вывезли более 3,8 млн кубометров снега

В Смольном подвели итоги зимней уборки.

Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам подвела итоги зимней уборки в Петербурге. За всю зиму с улиц Петербурга было вывезено более 3,8 млн кубических метров снега. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Однако, как отметил зампредседателя комитета по благоустройству Сергей Малин, в Петербурге не хватало уборочной техники и рабочих. Это связано с недостаточным финансированием.

Также представитель Жилкома отметил, что их комитет не организует уборку территорий у дома и крыш. Жилищный комитет лишь выполняет проверочные функции и за зимний сезон специалисты зафиксировали нарушения на более чем 1,5 тыс. адресов.

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Фото: Piter.TV