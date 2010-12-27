Коммунальные службы начали мыть улицы Северной столицы шампунем

В город пришла плюсовая температура.

В пятницу, 15 марта, коммунальные службы начали мыть улицы Северной столицы. Об этом сообщает комитет по благоустройству.

"Генеральная уборка" проходит как в центре, так и в спальных районах города. Дороги моют исключительно в тех местах, где уже нет снега и наледи. Во время этой процедуры участки отмывают с использованием специального шампуня.

Кроме того, от песка тротуары чистят подметальными машинами и пылесосами.

Официально зимний сезон у дорожников заканчивается 16 апреля. Однако, если в Петербург снова придет минусовая температура, то мойку улиц прекратят.

Ранее мы сообщали о том, что Из-за гололеда и наледи в Петербурге за зиму пострадали более 4 тысяч человек

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга