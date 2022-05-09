Ракетами "Оникс" уничтожены украинские вертолеты в Одесской области

Технику уничтожили в районе населенного пункта Арциз.

Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами "Оникс" уничтожили украинские вертолеты в Одесской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Технику уничтожили в районе населенного пункта Арциз. Удар нанесен по площадке подскока украинских вертолетов. Ракеты среднего радиуса действия П-800 "Оникс" используется для поражения надводных целей и наземной инфраструктуры. Пусковая установка комплекса "Бастион" включает в себя две ракеты "Оникс".

Ранее мы сообщили, что опубликовано видео уничтожения высокоточными ракетами переправы войск ВСУ.

Видео: Минобороны РФ