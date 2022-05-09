Опубликовано видео уничтожения высокоточными ракетами переправы войск ВСУ

В сообщении ведомства уточняется, что контроль уничтожения переправы велся с расчетом беспилотного летательного аппарата.

Министерство обороны РФ показало видео уничтожения высокоточными ракетами понтонной переправы вооруженных сил Украины. Видео опубликовано на сайте военного ведомства.

На кадрах видно, как беспилотник летит над небольшой рекой, через которую наведен понтонный мост. Удар произведен по нескольким позициям, в частности – по понтонному мосту. В результате обстрела переправа тонет.

По понтонному мосту ВСУ осуществляли переброску резерва бронетехники и личного состава. В сообщении ведомства уточняется, что контроль уничтожения переправы велся с расчетом беспилотного летательного аппарата.

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Видео: Минобороны России