Рахмон: кризис в Афганистане создал серьезную угрозу безопасности странам СНГ

Таджикистан предложил создать единый для СНГперечень террористических и экстремистских организаций.

Эмомали Рахмон заявил, что военный и политический кризис в Афганистане создал серьезную угрозу безопасности странам СНГ. Такое заявление президент Таджикистана сделал во время выступления на онлайн-заседании Совета лидеров Содружества государств.

Нас беспокоит деятельность ряда запрещенных в наших странах организаций, которые используют площадки международных и региональных структур для оправдания своих противозаконных действий. Эмомали Рахмон, глава Таджикистана

В Таджикистане напомнили коллегам о том, что "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) пришла к власти в Афганистане несмотря на то, что радикалы внесены членами Совета безопасности ООН в список террористов. Страна рассчитывает на поддержку СНГ в вопросе формирования единого списка террористических и экстремистских организаций, деятельность которых будет запрещена на территории СНГ.

Путин: трудовым мигрантам нужно как минимум знать русский язык.

Фото и видео: Заседание Совета глав государств СНГ от 15.10.21