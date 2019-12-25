Путин: трудовым мигрантам нужно как минимум знать русский язык

Владимир Путин оценил требования, которым должны соответствовать приехавшие на заработки в РФ иностранцы.

Владимир Путин считает, что трудовым мигрантам в РФ нужно "как минимум знать русский язык", а также понимать, что из себя представляет страна. Об этом глава государства упомянул во время заседания Совета лидеров СНГ.Политик поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за то, что ранее тот обратил внимание на значимую роль языка для международного общения.

Страны Содружества, действительно, многое связывает. Это общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур, обычаев, традиций. И, конечно же, русский язык. Владимир Путин, президент РФ

В Москве заметили, что все страны прекрасно понимают, какое число приезжих трудятся на территории РФ. Путин оценил важность того, чтобы иностранцы умели адаптироваться, а также входить в нормальную и полноценную жизнь в стране. Для этого кроме языка мигрантам нужно иметь представление о культуре, а также взаимоотношениях между республиками бывшего СССР и народами, проживающими на территории.

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Напомним, что в 2023 году будет проведен Год русского языка в СНГ.

