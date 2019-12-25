В СМИ заявили о нерешительности Джакарты в выборе боевых самолетов для ВВС страны.

Rafale или Су-35: Индонезия не может определиться с выбором истребителя. Об этом сообщили журналисты из "Военного обозрения". Авторы публикации отметили, что сейчас париж намерен нарастить объемы производства самолетов поколения четырех плюс. Это связано с желанием Военно-воздушных сил Индонезии обновить свой авиапарк.

Напомним, что весной 2020 года местные журналисты сообщили о том, что ВВС Индонезии хотят закупить истребители. Предположительно, в Джакарте планируют законтрактовать партию Су-35 российского производства. Однако позже решение было приостановлено. В Bloomberg со ссылкой на Белый дом отметили, что Индонезия отказалась от покупки российских боевых самолетов из-за давления со стороны США. Речь идет о возможном введении против Джакарты санкционных мер, предусмотренных программой CAATSA. В рамках этого документ Вашингтон имеет право вводить ограничения на страны, которые сотрудничают с Москвой в военно-техническом плане.

Спустя несколько месяцев власти Индонезии заявили, что снова готовы обсудить вопрос о сделке по Су-35. На этот раз появилась информация о том, что часть контракта может быть оплачена поставками пальмового масла. Сейчас, по данным "Военного обозрения", ситуация снова откатилась назад. Это связано с заявлением помощника госсекретаря США Кларка Купера. Чиновник напомнил, что страны, которые "закупают ржавое российское оружие", ждут санкции. Одновременно с этим появились данные о возможной закупке Джакарты французских самолетов.

Индонезия отказалась пустить к себе американские самолеты-разведчики.

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