Индонезия отказалась пустить к себе американские самолеты-разведчики

Страна не будет вмешиваться в региональный конфликт.

Индонезия отклонила просьбу США разрешить американским разведывательным самолетам P-8 "Посейдон" садиться и заправляться топливом на территории страны. Об этом рассказали журналисты информационного агентства "Рейтер" со ссылкой на четырех источников в правительстве Индонезии. По данным экспертов, в июле и августе американские коллеги обратились с вопросом к главам местного МИД и Минобороны. Однако президент Джоко Видодо отклонил просьбу США. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что не хотят быть на чьей-либо стороне в вооруженном конфликте в регионе.

Мы не хотим попасть в ловушку этого соперничества Ретно Марсуди, глава МИД Индонезии

Напомним, что американцы хотят усилиться из-за борьбы Китая за влияние в Юго-Восточной Азии. Индонезия проводит политику нейтралитета. Для США разведывательные самолеты "Посейдон" играют важную роль в отслеживании военной активности в Южно-Китайском море.

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Фото: Pixabay.com