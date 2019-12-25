В Индонезии к берегу прибило огромную тушу морского неизвестного животного

Длина морского чудовища около 10 метров.

В Индонезии прибило к берегу израненную тушу огромного морского чудовища.

Портал newsflare.com опубликовал видео, снятое в Индонезии 26 сентября в районе деревни Малуку в Индонезии. Местные жители увидели в прибрежной воде гигантскую тушу морского животного длиной около 10 метров. У него были переломаны кости. Вероятно, волнами морского обитателя било о прибрежные камни.

Что это за животное, доподлинно неизвестно. Но есть предположение, что это китовая акула, которая умерла примерно месяц назад.

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Фото: скриншот newsflare.com