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На Камчатке застрелили медведя, который напал на туристку из Москвы
Сегодня, 12:19
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MShaffter

На Камчатке застрелили медведя, который напал на туристку из Москвы

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Молодой медведь был прикормлен туристами.

На Камчатке застрелили медведя, который разодрал туристке лицо и голову.

Накануне Piter.TV сообщал подробности нападения медведя на туристку. Хотя она смогла убежать и спрятаться от медведя, медведь ей изранил лицо, голову и руки.

На место происшествия прибыли полиция и охотоведы для поиска животного. Медведь (3-4 года) вернулся вскоре на место нападения и был отстрелян, сообщают Камчатские новости. Животное, по всей видимости, было прикормлено неосмотрительными туристами. На берегу были найдены остатки "подношений" печенье, конфеты и другие пищевые продукты. 

Пострадавшая, 49-летняя жительница Москвы, совершала сплав по реке в составе группы.

Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество,

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