На Камчатке застрелили медведя, который напал на туристку из Москвы

Молодой медведь был прикормлен туристами.

На Камчатке застрелили медведя, который разодрал туристке лицо и голову.

Накануне Piter.TV сообщал подробности нападения медведя на туристку. Хотя она смогла убежать и спрятаться от медведя, медведь ей изранил лицо, голову и руки.

На место происшествия прибыли полиция и охотоведы для поиска животного. Медведь (3-4 года) вернулся вскоре на место нападения и был отстрелян, сообщают Камчатские новости. Животное, по всей видимости, было прикормлено неосмотрительными туристами. На берегу были найдены остатки "подношений" печенье, конфеты и другие пищевые продукты.

Пострадавшая, 49-летняя жительница Москвы, совершала сплав по реке в составе группы.

Фото:pixabay