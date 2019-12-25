На Камчатке дикий медведь разодрал туристке лицо и голову

Медведь разодрал женщине лицо и голову.

На Камчатке дикий медведь разодрал туристке голову.

ТАСС со ссылкой на МВД региона сообщает, что ЧП произошло у реки Быстрая Елизовского муниципального района. Дикий медведь напал на женщину. Туристка успела спрятаться от разъяренного животного в машине.

Женщина получила рваные раны лица и головы. Ей оказана медпомощь. На месте нападения работают охотоведы и полиция, ведутся поиски хищника.

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