От лесов до свалок: что толкает медведей выходить к людям

Голод заставил хищников искать другой источник еды.

Рост случаев выхода медведей к населенным пунктам связан с нехваткой корма в естественной среде и доступностью пищевых отходов на свалках. Об этом 360.ru рассказал зоолог и специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар.

Собеседник издания подчеркнул, что рост популяции косолапых по всей России наблюдается много лет, потому что число изымаемых животных ниже, чем необходимо. Например, запланировано изъять 100 медведей, а изымается 20, объяснил зоолог. Такая ситуация продолжается уже 20 лет.

Дополнительным фактором Кречмар назвал неурожай кедровых орехов в Южной Сибири и на Дальнем Востоке. А ведь это основной источник питания для медведей в этих регионах. Поэтому хищникам приходится искать другой источник еды, например, помойки и свалки в селах.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти медведь около часа преследовал мужчину на скутере.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)